Dausende si virun der Attack an der Stad Seytenga am Norde vum Land fortgelaf. Et kënnt ëmmer nees zu esou Massaker un Zivilisten duerch Extremisten.

De Porte-parole vun der Regierung huet matgedeelt, dass d'Police bis elo 50 Läiche fonnt huet, ma et géif een nach vu méi engem uerge Bilan ausgoen. D'EU schwätzt scho vun ongeféier 100 Doudesaffer. D'Attack war an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg. Eréischt leschten Donneschdeg gouf et eng Dschihadisten-Attack, bei där 11 Gendaarmen ëm d'Liewe komm sinn. D'Arméi hat doropshin, eegenen Aussoen no, eng 40 Dschihadisten ëmbruecht.