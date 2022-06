Zu Germersheim a Rheinland-Pfalz gouf deen éischte Fall vun Afepouke registréiert, wéi déi zoustänneg Verwaltung en Dënschdeg matdeelt.

Wéi et heescht wier d'Infektioun warscheinlech am Ausland geschitt. Déi betraffe Persoun muss zanter den éischte Symptomer am Mee fir 21 Deeg an Isolatioun bleiwen.

"D'Persoun hat keng Kontakter an der Regioun, en Infektiounsrisiko kann ausgeschloss ginn", heescht et vun der Verwaltung. Aus "Schutzgrënn" géife keng weider Detailer matgedeelt kënne ginn.

An der Landeshaaptstad Mainz hat eng Spriecherin vum Gesondheetsministère e Méindeg de Fall confirméiert. Der Persoun géif et gutt goen.

An der EU ginn et bis ewell eng 900 Fäll vun Afepouken, weltwäit sinn et der ronn 1.400. Wéi et en Dënschdeg um Bord vun engem EU-Ministersommet zu Lëtzebuerg geheescht huet, wëll déi Europäesch Unioun ronn 110.000 Dose vun engem Vaccin géint Afepouke kafen. Schonn Enn Juni sollen déi éischt Dose geliwwert ginn.

Wat sinn d'Afepouken a wéi iwwerdroe se sech? Am RTL-Faktencheck gitt Dir méi iwwert de Virus gewuer.