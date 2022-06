A Brasilien goufen 2 Läichen am Reebësch fonnt, déi u Beem ugestréckt waren. Virdru waren e brittesche Journalist an e brasilianeschen Expert verschwonnen.

E Méindeg goufen am Dschungel vu Brasilien zwou Läiche fonnt, bei deenen een dovun ausgeet, datt et de brittesche Journalist Dom Phillips a säin indigène Begleeder Bruno Pereira sinn, déi zanter e puer Deeg vermësst ginn. Confirméiert ass dëst awer bis ewell net.

Wéi de Guardian mellt, hätt de brasilianeschen Ambassadeur a Groussbritannien d'Famillje vun de Vermëssten iwwer Telefon doriwwer informéiert, datt zwou Läichen u Beem gestréckt fonnt goufen. Dem BBC no géing d'Identifikatioun vun den Doudegen awer nach ausstoen. Wou genee een d'Kierper fonnt huet, gouf net gesot.

De President Bolsonaro sot dem Radiosender CBN e Méindeg: "D'Beweiser loossen dorop schléissen, datt hinnen eppes Schlëmmes geschitt ass, well am Floss goufe mënschlech Geträips fonnt". Dës géingen elo op hir DNA analyséiert ginn.

D'Niess vum Journalist huet der Noriichtenagence AFP matgedeelt, datt "zwou Läiche fonnt" gi wieren an datt si an hir Famill elo op d'Confirmatioun vun der Police waarden, ob et sech ëm déi zwee Vermëssten handelt. D'Resultat vun der Analys vum "wuel mënschlechen organesche Material", dat an der Géigend vum Hafe vun Atalaia fonnt gouf, soll dës Woch publizéiert ginn.