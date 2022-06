Wéi et aus dem Nawalny sengem Bekanntekrees heescht, hätt een hien an eng Strofkolonie bruecht, an där d'Bedéngungen nach méi haart solle sinn.

Den inhaftéierten Oppositionellen ass zanter 2021 inhaftéiert. Wéi et vun enger vu senge Bekannten heescht, hätt een "keng weider Informatioun doriwwer", wou hien hi bruecht gouf, schreift d'Maria Pewtschich op Twitter. De 46 Joer ale russesche Regierungskritiker war bis viru Kuerzem an enger Strofkolonie, ronn honnert Kilometer vu Moskau ewech, ënnerbruecht. Pokrow gëllt als eng vun de russesche Kolonien, an deenen d'Bedéngungen am häertste sinn. Eng vu sengen Affekotinne sot en Dënschdeg der Noriichtenagence Tass, dass zu Pokrow gesot gouf, dass hien an eng "Strofkolonie mat méi strenge Bedéngungen" verluecht gi wier. Si huet ënnerstrach, dass d'Verleeung mam jéngsten Urteel géint den Nawalny géing zesummenhänken. Seng Prisongsstrof gouf am Mee op 9 Joer erhéicht, nodeems hie wéinst Verontreiung vu Spende fir politesch Organisatioune verurteelt gouf. Eng éischte Kéier gouf den Oppositionelle wéinst Bedruchsreprochë verurteelt. Dës huet den Nawalny allerdéngs zeréckgewisen. Vun de russeschen Autoritéite goufen et keng Detailer iwwert déi nei Strofkolonie.