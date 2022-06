Leschte Mount war scho dee wäermsten Mee, dee jee a Frankräich a Spuenien enregistréiert gouf. An et gëtt mat weideren Hëtztrekorder gerechent.

Temperature vu 40 Grad a Frankräich an a Spuenien, alarméieren d'Regierunge vu béide Länner. Sou war et den Appell, eeler a vulnerabel Leit ze versuergen, déi besonnesch ënnert der Hëtzt leiden. Déi franséisch Regierung huet iwwerdeems 500 Milliounen Euro versprach, fir d'Stied méi gréng ze maachen an esou Hëtzt ze evakuéieren.

Plazeweis ginn et och scho Bëschbränn, zum Gléck ass et awer bis ewell beim Materialschued bliwwen.