Mam Fliger sollten illegal Immigranten an dat ostafrikanesche Land bruecht ginn, fir do Asyl unzefroen. Als Konterpartie géif de Ruanda Sue kréien.

Den éischte Flüchtlingsvol vu Groussbritannien an de Ruanda gouf a leschter Minutt gestoppt, dat duerch eng Interventioun vum Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter.

Den Accord tëscht Groussbritannien an dem Ruanda gëtt schaarf kritiséiert, riets geet vu Mënschenhandel. Et wier e Verstouss géint internationaalt Recht an et kéint e geféierleche Präzedenzfall ginn.

Déi Prozedur gëtt vu ville Mënscherechtsorganisatioune ferm kritiséiert, well si Ruanda als kee séchert Land gesinn, wou och Folter un der Dagesuerdnung wier. Dëst weist d'Regierung zu Kigali awer zeréck. Vun der politescher Oppositioun am Land gëtt et dann och vill Bedenken, well de Ruanda elo scho mat enger héijer Jugend-Aarbechtslosegkeet ze kämpfen huet.

Déi brittesch Regierung wëll awer un hire Pläng festhalen. Illegal Immigranten, ob si aus dem Ruanda oder aus anere Länner kommen, solle mam Fliger an dat ostafrikanescht Partnerland bruecht ginn. Groussbritannien wëll et iwwert dësem Wee de Mënschenhändler méi schwéier maachen an awer och d'Flüchtlingen dovunner ofhalen, de geféierleche Wee op sech ze huelen, fir illegal an England ze kommen.

Wéi d'Zeitung "The Telegraph" mellt, kéint déi brittesch Regierung elo hir Memberschaft an der europäescher Mënscherechtskonventioun iwwerdenken an esou d'Decisioun vum Geriichtshaff ëmgoen. Do virdru warnt och schonn déi schottesch Premierministesch Nicola Sturgeon. "Elo musse mir eis drop virbereeden, datt déi Konservativ déi europäesch Mënscherechtskonventioun ugräifen. Mir musse standhaft bleiwen, mä d'Attack wäert sécher kommen".