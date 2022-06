Ob Corona-Pandemie, Ukrain-Krich oder Wirtschaftskris: vill Lieser stéiere sech um Widderhuelungscharakter an dem Hëlleflosegkeetsgefill bei sou Sujeten.

"Themen, déi Journaliste fir wichteg halen - politesch Krisen, international Konflikter oder Pandemien - schénge genau déijéineg ze sinn, déi op munch Mënschen ofstoussend wierken", schreift den Nic Newma, Haaptauteur vun der Etüd, déi vum Reuters Institute op der Universitéit Oxford duerchgeféiert gouf.

Dës Etüd baséiert op Online-Ëmfroe vum Meenungsfuerschungsinstitut YouGov. 93.000 Mënschen aus 46 Länner hate bis Enn Januar matgemaach. Am Abrëll haten d'Meenungsfuerscher mat Bléck op den Ukrain-Krich eng weider Ëmfro lancéiert. Hei hu ronn 5.000 Mënschen aus Groussbritannien, USA, Däitschland, Polen a Brasilien Froe beäntwert.

4 vun 10 Befroten (38%) hunn uginn, dass si heiansdo bewosst Informatiounen evitéieren. 2017 waren et nach 29%. Bannent 5 Joer huet sech dësen Undeel a Brasilien (54%) an a Groussbritannien (46%) verduebelt. A Frankräich läit den Taux bei 36%, viru 5 Joer waren et nach 29% an an Däitschland ass de Prozentsaz vu 24 op 29% geklommen.

Als Haaptgrond hunn 43% vun de Participanten uginn, dass si de Widderhuelungscharakter vu villen Artikele stéiere géing, virun allem bei der Berichterstattung iwwer Corona an d'Politik. 36% hunn iwwerdeems gesot, dass si Noriichte vermeiden, déi hinnen op d'Gemitt schloen. 17% wëlle Sträit iwwer Noriichtenthemen evitéieren a 16% wëllen op e Gefill vun Hëlleflosegkeet verzichten a liesen dowéinst manner negativ Schlagzeilen. 29% ignoréieren Noriichten, well se dësen net trauen.

Donieft geet aus der Etüd nach ervir, dass d'Vertrauen an d'Medien am Verglach mam Joer virdru liicht ofgeholl huet, vu 44% op 42%. Wichteg ass hei ze betounen, dass déi national Ënnerscheeder grouss sinn: a Finnland vertrauen 69% vun de Leit de Medien, an den USA an an der Slowakei dogéint just 26%. An Däitschland läit d'Quot bei ronn 50%, an eisem Nopeschland Frankräich fält den Taux mat 29% däitlech méi niddreg aus.