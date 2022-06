Déi psychesch Gesondheet vun de Leit, déi an der Enklav liewen, hätt sech bannent de leschte 15 Joer verschlechtert, sou d'Hëllefsorganisatioun.

An hirem Rapport stellt "Save the Children" fest, dass d'Zuel vun de Kanner, déi am Gazasträif liewen an ënner psychesche Problemer leiden, vu 55 Prozent am Joer 2018 op 80 Prozent geklommen ass. D'Hëllefsorganisatioun huet heivir 488 Kanner a Jugendlecher am Alter vun 12 bis 17 Joer an 160 Eltere befrot. Deemno géinge 4 vu 5 Kanner a Jugendlecher am Gazasträif ënner psychesche Problemer bis hin zu Depressioune leiden.

Kanner am Gazasträif liewen an engem "Dauerzoustand aus Angscht, Suerg, Trauregkeet an Trauer" a waarden ëmmer op déi "nächst Gewaltwell", sou den Direkter vun der Organisatioun an de Palestinenser-Gebitter, den Jason Lee.

Weider beklot d'Hëllefsorganisatioun, dass déi 2,3 Milliounen Awunner vun der Enklav, vun deene ronn 47% mannerjäreg sinn, keng Perspektiv op Verännerung hunn. 800.000 Kanner géingen deemno nëmmen d'Liewen ënnert der israelescher Blockad kennen.

Israel huet de Gazasträif zanter 2007 ofgerigelt, nodeems d'Hamas un d'Muecht komm ass.