An der Lutte géint d'Inflatioun hieft déi amerikanesch Zentralbank de Leetzëns ëm 0,75% Prozentpunkten.

D'Finanzmäert haten dee Schratt erwaart.

Mat enger flexibeler Geldpolitik wëll d'EZB der Nervositéit op de Finanzmäert entgéintwierken

Suen aus dem Corona-Noutkafprogramm PEPP, deen am Mäerz ofgelaf ass, solle besonnesch flexibel agesat ginn. Doriwwer eraus sollen d'Aarbechten un engem Kriseninstrument viru gedriwwe ginn, fir ze verhënneren, datt keen ze groussen Ecart tëschent den nërdlechen an de südleche Länner an der Eurozon entsteet. Déi südeuropäesch Länner hunn an de leschten Deeg besonnesch ënnert den Entwécklungen op de Finanzmäert gelidden, sou d'EZB e Mëttwoch no hirer ausseruerdentlecher Reunioun zu Frankfurt.