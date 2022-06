Länner an Afrika, Asien an am Noen Oste si besonnesch menacéiert, well si op Importer vu Weess ugewise sinn.

Wéi aus enger Studie ervirgeet, déi Allianz Trade en Dënschdeg verëffentlecht huet, kéinten déi héich Liewensmëttelpräisser an Algerien, Tunesien, Bosnien-Herzegowina, Ägypten, Jordanien, Libanon, Nigeria, Pakistan, op de Philippinnen, Tierkei a Sri Lanka zu sozialen Onroue féieren. Staaten, an deenen de Risk vu soziale Konflikter manner grouss ass, si Rumänien, Bahrain a Kasachstan. Allianz Trade stuuft Saudi-Arabien a China als menacéiert an, allerdéngs wier de Risk a béide Länner nach méi geréng, well si iwwer zolidd Finanze verfügen. A verschiddene Länner kéint d'Hausse vun de Liewensmëttelpräisser esouguer dozou féieren, dass Regierunge gestierzt ginn, warnt de Versécherer. "Wa mir d'Mënschen net ernären, fiddere mir de Konflikt", faasst Allianz Trade déi aktuell Lag zesummen.