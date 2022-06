Domat wëll d'Weltgesondheetsorganisatioun enger méiglecher Diskriminéierung oder Stigmatiséierung entgéintwierken.

Zanter enger Zäit géing scho versicht ginn, Krankheeten net méi no Déieren oder Regiounen ze benennen, fir ze vermeiden, datt et zu Diskriminéierungen oder Stigmatiséierunge kënnt, sou e WHO-Spriecher en Dënschdeg den Owend. Am Virfeld hat de Chef vun der Weltgesondheetsorganisatioun wësse gedoen, dass et an noer Zukunft eng Entscheedung soll ginn.

De Begrëff Afepouke kéint op eng Hierkonft aus Afrika hindeiten, sou de Porte-parole. Bis Mee hätt een de Virus an d'Krankheet bal ausschliisslech aus Afrika kannt. Elo solle béid - Virus a Krankheet - en neien Numm kréien. De Virus gouf 1958 fir d'éischt an Dänemark bei Afen nogewisen. Neisten Erkenntnisser no dierft de Virus awer éischter ënner Nagedéiere verbreet sinn. D'Afe gëlle just als Tëschewiert.

Wéi de Coronavirus 2019 opgedaucht ass, hat d'WHO séier reagéiert, fir z'evitéieren, dass sech eng Bezeechnung wéi "Wuhan-Virus" séier verbreet. Den 11. Februar 2020 hat d'Weltgesondheetsorganisatioun annoncéiert, de Virus Sars-CoV-2 ze nennen an d'Krankheet, déi en ausléist, Covid-19. Aus Stigmatiséierung- an Diskriminéierungsgrënn hat d'WHO 2021 och d'Corona-Varianten ëmbenannt. Aus der brittescher Mutatioun, och bekannt ënnert der Form B.1.1.7, gouf "Alpha". Déi südafrikanesch krut den Numm "Beta", déi brasilianesch Variant gouf "Gamma" genannt an déi indesch "Delta".