Mam neie Gesetz soll verhënnert ginn, dass jonk Japanerinnen, deenen en Job als Model oder Popstar versprach gouf, ongewollt an der Porno-Branche landen.

Japan gëtt sech en neit Gesetz, dat virun allem jonk Frae virun Ausbeutung an der Porno-Industrie schütze soll. Esou Erfarunge kéinten "schwéier Traumaen" verursaachen, sot d'Affekotin Kazuko Ito, déi géint Mëssbrauch an Ausbeutung an der japanescher Porno-Branche kämpft. Dat neit Gesetz erméiglecht et de Fraen, hir Verträg no der Verëffentlechung vun engem Film ze kënnegen, ouni e Grond mussen unzeginn oder eng Strof mussen ze bezuelen. D'Produzente mussen dann alleguerten d'Kopien zeréckruffen, déi am Ëmlaf sinn, an de Film am Internet läschen.

Bis ewell wiere Pornofilmer "praktesch fir ëmmer" online a konnte vun onbegrenzt ville Leit gekuckt ginn. Dat neit Gesetz riicht sech dowéinst un "d'Interessie vun den Affer", erkläert d'Affekotin Ito.

Fraen, déi an engem Porno matspillen, kënnen hir Verträg bis zu zwee Joer no der Verëffentlechung vun engem Film kënnegen. Duerno gëtt dësen Zäitraum op ee Joer verkierzt. Ausserdeem gesäit dat neit Gesetz vir, dass d'Produzenten eréischt ee Mount, nodeems de Vertrag ofgeschloss gouf, mat den Dréiaarbechten ufänken dierfen. Nom Tournage musse si véier Méint waarden, bis de Film dierf diffuséiert ginn.

Um Gesetz gouf geschafft, nodeems d'Parlament d'Volljäregkeet vun 20 op 18 Joer erofgesat huet. D'Suerg war grouss, dass vill 18 an 19 Joer al Fraen ongewollt an der Porno-Industrie landen, well si hir Verträg net méi sou einfach opléise kënne wéi Mannerjäreger.

Eng Youtuberin, déi ënnert dem Numm Kurumin Aroma bekannt ass, huet vun hirer Erfarung erzielt: "Wa Meedercher am Alter vun 18 oder 19 Joer d'Geleeënheet kréien, hiren Dram ze verwierklechen, si si menger Meenung no net an der Lag, vernënfteg Entscheedungen ze treffen."

Porno-Produzenten, déi enger Schauspillerin verweigeren, de Vertrag opzeléisen, musse mat bis zu 3 Joer Prisong an enger Geldstrof vu bis zu 3 Millioune Yen (21.240 Euro) rechnen. D'Entreprise kann iwwerdeems eng Geldstrof vu bis zu 100 Millioune Yen kréien.