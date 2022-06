D'Weltgesondheetsorganisatioun WHO mécht wéi all Joer mam "World Elder Abuse Awareness Day" op Gewalt a Mësshandlung géint eeler Leit opmierksam.

Schonn zanter 2006 gëtt de 15. Juni als Commemoratiounsdag genotzt, mä réischt zanter 2011 ass e vun der UN offiziell unerkannt. Dëst op Initiativ vum internationale Netzwierk fir d'Preventioun vu Mësshandlung vun eelere Leit (INPEA).



Der WHO no soll am vergaangene Joer all 6. Persoun vu 60 Joer oder méi al, eng Aart vu Mëssbrauch erlieft hunn. Dobäi soll et virun allem a Fleegeheemer oder aneren Institutiounen dacks zu Abuse komm sinn, mä awer och am privaten oder familiäre Krees. Se kënne sech op ënnerschiddlech Aart a Weisen äusseren: Psycheschen, kierperlechen, finanziellen oder sexuelle Mëssbrauch gëllen an dësem Fall zu heefege Beispiller, mä och d'Vernoléissegung vun eelere Leit ass hei abegraff. D'Konsequenzen heivunner wieren Depressiounen, seriö Blessuren, kognitiv Verfäll oder souguer ee verfréiten Doud.

Och heescht et vun der WHO, dass d'Zuele vu Mëssbrauchsfäll bei eelere Leit wärend der COVID-19-Pandemie zougeholl hunn an och nach an Zukunft weider eropgoe wäerten. Grond heifir wier virun allem de Fait, dass d'Bevëlkerunge weltwäit mat enormer Vitess méi al géife ginn.

Wärend den Undeel un 60 Joer oder méi ale Persounen am Joer 2015 nach bei 900 Millioune louch, soll e bis 2050 bei ronn 2 Milliarde leien.