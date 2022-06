De presuméierten Amokfuerer vun Tréier steet elo schonn zanter Méint viru Geriicht. E Mëttwoch sinn Detailer zu senger Inhaftéierung un d'Liicht komm.

Am Mordprozess géint deen 52 Joer ale Mann, dee beschëllegt gëtt um 1. Dezember 2020 am Zentrum vun Tréier fënnef Mënschen express doutgefuer an der eng sëllegen anerer blesséiert ze hunn, huet e Mëttwoch eng Prisongspsychologin ausgesot. Ënnert den Affer vum 1. Dezember waren ënnert anerem och een néng Wochen ale Bëbee a säi 45 Joer ale Papp.

Deemno wier den Ugekloten, dee si als onberechenbar an egozentresch beschriwwen huet, am Prisong zu Wittlich vun den anere Gefaangenen an der Vergaangenheet scho méi dacks mam Doud menacéiert ginn.

Wéi den "Trierischer Volksfreund" ënnert anerem mellt, hätten déi aner Prisonéier dem Beschëllegte schwéier Menacen ugebläert, wann hien am Haff getrëppelt ass. An anere Fäll hätten d'Detenuen am laanschtgoen un d'Dier vu senger Zell geklappt a him gesot si géifen hien ëmbréngen, wann si hien an d'Hänn kréien.

Schonn zu Ufank vu senger Untersuchungshaft hätt de presuméierten Täter iwwer Suicide geschwat a gesot, e géif et net méi aushalen. Der Prisongspsychologin hätt hie souguer d'Gëftsprëtz fir sech selwer gefuerdert.