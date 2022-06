Well se an de soziale Medie Mordmenacë géint de fréiere Journalist Nicolas Hénin ausgeschwat hunn, goufen a Frankräich 3 Männer an 2 Frae verurteelt.

Déi Ugeklote kruten 2 Méint Prisong op Sursis a mussen dem Hénin ausserdeem jeeweils 1.000 Euro Schued an 800 Euro fir d'Käschte vum Prozess bezuelen. Am Februar 2019 gouf de fréiere Journalist Nicolas Hénin, dee vun 2013 bis 2014 vun der Terrororganisatioun "Islamesche Staat" a Syrien als Geisel festgehale gouf, vun enger Rei Twitter-Konten aus dem rietsextreme Milieu mat haasserfëllte Messagë cibléiert. Dat Ganzt wier ugaangen nodeems hie bei Twitter, souwéi bei der Anti-Internet-Haass Plattform "Pharos", Tweets vum Patrick Jardin gemellt huet. De Patrick Jardin, Papp vun engem Affer vun den Terroruschléi zu Paräis den 13. November 2015, hat am Kader vun de geplangte Réckféierunge vun emprisonéierten, franséischen Dschihadiste gefuerdert, dës an hir Kanner z'erschéissen. Nodeems dem Jardin säi Kont gespaart gouf, huet hien iwwert een neie Kont den Hénin beleidegt a menacéiert. Eng Rei Leit aus dem rietsextreme Milieu, dorënner déi verurteelt Persounen, hu sech dem Jardin doropshin ugeschloss a Mordmenacë géint den Nicolas Hénin a seng Kanner ausgeschwat. Ënnert de Verurteelte war och ee Student vun 21 Joer.