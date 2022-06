10 Joer nodeems fir d'lescht ee Kontingent vun der Bundeswehr am Westbalkanstaat stationéiert war, huet déi däitsch Regierung een neien Asaz decidéiert.

Dëst, als Äntwert op déi ugespaant politesch Situatioun am Land. De Bundestag muss dem Asaz, deen am Kader vun der internationaler Operatioun Althea geschéie soll, allerdéngs nach zoustëmmen. Bis ewell ass virgesinn, dass déi maximal 50 Zaldotinnen an Zaldote bis den 30. Juni 2023 do bleiwe sollen.

D'Operatioun Althea, un där 2.000 Zaldoten aus méi wéi 20 Länner bedeelegt sinn, gouf 2004 an d'Liewe geruff a soll fir Sécherheet suergen an d'Anhale vum Dayton-Accord garantéieren. Fir d'Lescht waren am Joer 2012 Zaldote vun der Bundeswehr un der Missioun bedeelegt.

27 Joer sinn zanter dem Bosniekrich, dee vun 1992 bis 1995 gedauert huet, vergaangen, mä awer sinn d'Konflikter tëschent den eenzele Volleksgruppen ëmmer nach present.

Duerch den Dayton-Accord, deen de Krich 1995 beendegt huet, gouf d'Land an zwou Entitéite gespléckt: D'Federatioun Bosnien-Herzegowina, an där gréisstendeels ethnesch Bosniaken a Kroate liewen, an déi sougenannt "Republika Srpska", déi vu majoritär ethnesche Serbe bewunnt gëtt.

Vun de bosnesche Serben ënnert der Féierung vum Milorad Dodik ginn et zanter längerer Zäit Bestriewungen, de serbesche Landesdeel vu Bosnien-Herzegowina ofzesplécken. Dem russesche President Wladimir Putin gëtt virgeworf, dës Bestriewungen z'ënnerstëtzen.