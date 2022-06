Béid Länner hu Mesurë geholl oder Rotschléi erdeelt, fir datt Sue gespuert kënne ginn.

A Sri Lanka feele Liewensmëttel a Bensinn, d'Inflatioun ass enorm. A fir dogéint virzegoen huet d'Regierung elo fir eng Millioun Beamten d'Schaffwoch op 4 Deeg gekierzt. Domat soll Sprit gespuert ginn, mä de fräien Dag soll och genotzt ginn, fir Liewensmëttel um Feld unzebauen.

Och Pakistan stécht matten an enger Finanzkris. E Minister huet elo un d'Leit appelléiert, manner Téi ze drénken, just eng bis zwou Tasen den Dag. Well et géif een och Suen ausginn, fir d'Téi z’importéieren. Dat Geld kéint een esou spueren.