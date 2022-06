Déi 2 Meedercher, déi am November 2021 vun hiren impfskepteschen Elterendeeler a Paraguay entféiert goufen, sinn nees zréck an Däitschland ukomm.

En Dënschdeg an e Mëttwoch sinn déi zwee Kanner vu Paraguay aus an iwwer Madrid zu Frankfurt am Main, respektiv München gelant an hiren Erzéiungsberechtegten iwwergi ginn. Vum däitschen Ausseministère heescht et, de Meedercher géing et gutt goen, mä si wieren nach traumatiséiert.

Den Andreas Egler, e fréieren däitsche Futtballprofi a seng 10 Joer al Duechter, waren am November mam Egler senger neier Fra Anna Maria an hirer 11 Joer aler Duechter a Paraguay gereest, fir virun de Corona-Mesuren an Däitschland ze flüchten. Déi aner Elterendeeler hate si heivunner net informéiert.

D'flüchteg Koppel ass aktuell ëmmer nach a Paraguay, mä se sollen hir Affekote schonn doriwwer informéiert hunn, och zréck an Däitschland wéilten ze kommen.