Enn 2021 louch déi Zuel bei 89,3 Milliounen, wéi aus dem Bilan fir zejoert vum UNO-Flüchtlingswierk ervirgeet.

Och dat war scho mat plus 8 Prozentpunkten am Verglach zum Joer virdrun Rekord.

UNHCR-Rapport - Reportage Pierre Jans

Ma ënnert anerem duerch den Ukrain-Krich ass d‘Zuel u Persounen, déi hiert Doheem misste verloossen, well se verfollegt ginn, wéinst Konflikter, Gewalt oder Mënscherechtsverletzungen, geklommen.

Der UNHCR no wäerten och duerch de Klimawandel ëmmer méi Leit sech deplacéiere mussen.

E Bléck op d‘Weltkaart, déi d‘UNO-Flüchtlingswierk an hirem Rapport opbereet huet, gëtt ze denken. Op all Kontinent, ausser an Australien, ginn et Plazen, wou d‘Awunner net bleiwe kënnen.

An Afrika si vill Länner markéiert. An der Sahel-Regioun beispillsweis mécht den islamisteschen Terror sech breet. Och ethnesch Konflikter suergen dofir, dass honnertdausende Mënsche mussen aus dem Burkina Faso a Mali flüchten. Och den Niger gëtt destabiliséiert. De Klimawandel aggravéiert d‘Situatioun. D‘Regioun gëtt ëmmer méi dréchen. D‘Gestreits fir d‘Waasser verschäerft sech.

Deemno ënnersträicht d‘UNHCR an hirem Rapport och, wéi enk déi Krisen anenee verstréckt sinn. Inegalitéiten déi klammen, provozéieren och nei Konflikter.

Wéinst kontinuéierlecher Instabilitéit flüchten och honnertdausenden Mënschen aus Syrien. Wéinst den Taliban, déi rëm un der Muecht sinn, haten 900.000 Persounen Afghanistan verlooss. Ëmmerhi kéimen der vill nees zeréck, schreift d‘UNHCR.

A Südamerika si besonnesch vill Flüchtlingen aus Venezuela registréiert ginn, déi an anere Länner um Kontinent ënnerkommen.

D‘Verdreiwung aus der Ukrain wär allerdéngs déi Kris, déi am séiersten gewuess wär, zanter der Grënnung vum UNO-Flüchtlingswierk 1951. Bannent nëmmen e puer Wochen wären d‘Ukrainerinnen an d‘Ukrainer zu der zweetgréisster Grupp ginn, déi flücht. 4,9 Milliounen bis ewell. D‘Syrer leien an der traureger Tabell mat knapps 7 Milliounen vir.

D‘UNO-Flüchtlingswierk geet och dovun aus, dass déi héich Liewensmëttelpräisser nach méi Leit zwéngen, hiert Doheem ze verloossen. Nieft de Persounen, déi dem humanitäre Vëlkerrecht no protegéiert musse ginn, sinn och vill aner Migranten ënnerwee. Wéinst dem Manktem u Perspektiv beispillsweis.

Bis d‘Enn 2021 waren 83 Prozent vun den Refugiéeën opgeholl ginn a Länner, wou de Gros vun der Populatioun mat klengem oder mëttlerem Akommes muss liewen.

D‘Tierkei hat mat 3,8 Milliounen déi meeschten Refugiéeën opgeholl.

Zejoert war dat 15. Joer an der Suite an deem d‘Zuel vu Mënschen op der Flucht geklommen ass.