Wéi déi aner Eurolänner och, leit och Éisträich den Ament ënnert der héijer Inflatioun an dem domadder verbonnene Verloscht vun der Kafkraaft.

Dës Woch gouf en neie Mesurëpak virgestallt, dee sech d'Regierung ëmmerhin 28 Milliarden Euro kaschte léisst. Vu Wien, eng Korrespondenz vum Pol Edinger.

Auslandskorrespondenz vu Wien - Rep. Pol Edinger

Besonnesch de relativ neien Sozialminister Johannes Rauch vun de Gréngen war méi wéi zefridden mam Kompensatiounspak, deen en Dënschdeg virgestallt gouf.

D'Mesuren sollen an 3 Schrëtt ëmgesat ginn. Nach am Summer kréie beispillsweis Familljen 180 Euro méi Kannergeld pro Kand. Am September kommen dann zousätzlech Finanzhëllefen fir Leit mat wéineg Akommes, dorënner Chômeuren, an Héicht vun 300 Euro no. A vun Oktober u kritt dann all Erwuessenen an Éisträich eng eemoleg Primm vu 500 Euro. Esou sollen déi Leit, déi am meeschten am Alldag vun den héijen Präisser betraff sinn, entlaascht ginn.

An enger zweeter an drëtter Phas ginn d'Montanten vum Kannergeld an den Fammilljenbonus op Dauer erhéicht. Dës laangfristeg strukturell Ännerunge gräife gréisstendeels awer réischt Ugangs vum nächste Joer. Déi wichtegst laangfristeg Mesuren sinn awer sécherlech d‘Valoriséierung vun alle Sozialleeschtungen an engem Automatismus, fir op d‘Steierklassen déi sougenannten kal Progressioun bei de Paien ofzeschafen. Dësen Automatismus gläicht dem Lëtzebuerger Index.

Am Verglach mat de rezente Mesuren zu Lëtzebuerg, gräift d'éisträichesch Regierung awer net nëmme mat insgesamt 28 Milliarden Euro bis 2026 méi déif an d’Täsch. D’Opdeelung vun direkten Moossnamen, bis hin zu Erliichterungen fir energieintensiv Industrie an engem Verréckelen vun den Steierklassen, setzen op méi breedem gesellschaftlechen Terrain Punkten, fir der Inflatioun eppes entgéint ze setzen.

Wéi gutt déi nei Mesuren wierklech wäerte gräifen, weist sech egal wéi wuel awer eréischt an der Zukunft.