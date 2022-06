Personalmangel zwéngt d'Justiz am Oste vum Land zu enger drastescher Mesure.

An Holland feelt et u Riichter, dowéinst ginn eng 1.500 Prozesser einfach gestoppt an net weider gefouert. Et geet ëm Delikter, bei deene maximal ee Joer Prisong méiglech ass, wéi Verkéiersdelikter, Déifstall oder Besëtz vun Haschisch. An e puer Fäll soll eng Strof gefrot ginn, ouni datt e Prozess gewiescht ass, aner Fäll sollen einfach ouni Urteel gestrach ginn. All Affäre waarde schonn zanter annerhallwem Joer op e Rendez-vous. Et gëtt an Holland op de Geriichter e grousse Personalmanktem a vill Prozesser wäre sou komplex ginn, datt se laang daueren.