D'Südprovënz Hwanghae kämpft den Ament mat enger Epidemie. Éischte Statistiken no wieren 1.600 Leit betraff.

Nordkorea huet e Freideg gemellt, dass sech e puer honnerte Famillje mat enger nach net identifizéierter Daarmkrankheet ugestach hunn. De Kim Jong Un huet d'Autoritéiten an deem Kader opgeruff, der Epidemie sou séier wéi méiglech en Enn ze setzen. Éischte Statistiken no wieren eng 1.600 Mënsche vun der Daarmkrankheet betraff.

Kuerz dorop si Gerüchter zirkuléiert, et kéint sech ëm Cholera oder Typhus handelen. D'Krankheet verbreet sech, wärenddeem d'Land aktuell nach mat der Corona-Pandemie ze kämpfen huet. Den 12. Mee gouf den éischte Corona-Fall an Nordkorea confirméiert. Mëttlerweil goufen de Staatsmedien no 4,5 Millioune Fäll vun "Féiwer" an 73 Doudesfäll registréiert.