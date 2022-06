Groussbritannien huet gréng Luucht fir d'Ausliwwerung vum Wikileaks-Grënner un d'Vereenegt Staate ginn.

Am Abrëll hat d'brittesch Justiz d'Ausliwwerung vum Julian Assange an d'USA erlaabt. Elo huet och d'Regierung hire Feu Vert ginn. Den Assange hat jo mat Wikileaks intern Dokumenter vun den amerikaneschen Truppen a Verwaltunge verëffentlecht a gëtt dowéinst an de Vereenegte Staaten an 18 verschiddene Faiten ugeklot, ënner anerem hätt hien d'Spionage-Gesetz gebrach. Sollt hien an den USA verurteelt ginn, kéinten him bis zu 175 Joer Prisong bléien.

De Wikileaks-Grënner kann awer elo an Appell goe virum London High Court. Seng Supporter gesinn hien als Anti-Establishment-Held, deen elo ugeklot gëtt, obwuel hie mat senger Aktioun gewisen huet, wat d'USA am Afghanistan- an am Irak-Krich alles falsch gemaach hunn. Et wier deemno eng politesch Plainte géint de Journalismus an déi fräi Meenungsäusserung.