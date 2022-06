Weider soten d'Zeien, datt den deemolegen US-President säi Stellvertrieder am Kader vum Stuerm vum US-Kapitol massiv ënner Drock gesat soll hunn.

Den Donald Trump hätt dauernd vum Pence verlaangt, datt hien d'Confirmatioun vun der Walvictoire vum Joe Biden géif blockéieren, esou Zeie virun der parlamentarescher Kommissioun, déi mat der Enquête ronderëm de 6. Januar befaasst ass.

Den deemolegen US-President hätt no senger Néierlag bei de Walen den 3. November 2020 alles probéiert, fir awer un der Muecht ze bleiwen. No Dosende Kloe viru Geriicht, déi all ofgewise goufen, hat den Trump de Pence opgefuerdert, d'Sëtzung vum Kongress de 6. Januar 2021, wou dem Biden seng Victoire sollt confirméiert an zertifiéiert ginn, ze verhënneren.

"Den Donald Trump wollt, datt de Mike Pence dat mécht, wat kee Vizepresident jee gemaach huet: De fréiere President wollt, datt de Pence d'Stëmmen ofleent an entweder den Trump zum Gewënner erkläert oder se zeréck un d'Staate schéckt, fir se nei auszielen ze loossen" sot de Virsëtzende vun der Kommissioun Bennie Thompson. De Pence hätt dem Drock awer standgehalen. Den deemolege Vizepresident war sech bewosst, datt dat, wat den Trump gefuerdert huet, illegal war, esou den Thompson weider.

Honnerte vu gewaltbereete Supporter vum Donald Trump hate jo wärend deem Ament, an deem den Joe Biden seng Walvictoire zertifiéiert sollt ginn, d'Kapitol gestiermt. D'Sëtzung vum Kongress huet missten ënnerbrach ginn an d'Membere goufen a Sécherheet bruecht. D'Confirmatioun vun der Walvictoire vum Biden gouf et eréischt, nodeem de Kapitol geraumt gouf.

Ëmmer nees hat den Donald Trump den Numm vu sengem Vizepresident erwäänt, ënner anerem op Twitter an a senger Ried de 6. Januar. Wéi d'Supporter vum dunn Nach-President Richtung Kapitol marschéiert sinn, hu si ëmmer nees "Hänkt de Mike Pence"geruff.

Direkt verschidden Zeien hu vun "hëtzege" Telefonsgespréicher tëscht Trump a Pence de 6. Januar geschwat. "Ech erënnere mech drun, datt d'Wuert "Läppchen" gefall ass" sot de fréieren Trump-Assistent Nicholas Luna virun der Kommissioun.

E Member vun der Kommissioun hat dem Trump virgeworf, d'Mënschemass géint de Pence opgehetzt ze hunn. En Informant vun den neofaschistesche Proud Boys hat dem FBI gesot, datt d'Grupp de Pence ëmbruecht hätt, wa si dozou komm wieren. Supporter vum Donald Trump wieren esouguer am Kapitol bis op 12 Meter un de Vizepresident erukomm, sot den demokratesche Senator Pete Aguilar an d'Liewe vum Mike Pence wier a Gefor gewiescht: "Dat de fréiere President bereet war, méiglecherweis säi Vizepresident ze afferen, fir un der Muecht ze bleiwen, ass erschreckend."

E fréiere US-Bundesriichter schätzt, datt den Trump de Plang hat, trotz senger Néierlag bei de Walen 2020, un der Muecht ze bleiwen, wat d'Land an eng Verfassungskris gestierzt hätt. Hätt de Pence dat duerchgefouert, wat den deemolegen US-President him opgedroen huet, hätt dat d'Land an eng "Revolutioun" wärend dëser Verfassungskris gestierzt, esou de pensionéierte Riichter J. Michael Luttig.

Den ëmstriddene Jurist John Eastman hat dem Trump e Memo virgeluecht, wouno de Pence a senger Roll als President vum Senat bei der Sëtzung vum Kongress d'Stëmme vun de Walmänner aus verschiddene Bundesstaaten hätt kéinte wéinst Bedruchsvirwërf ofleenen. Den Ex-Riichter Luttig hat zu deem Ament de Mike Pence beroden an d'Duerstellung vun Eastman an Trump zeréckgewisen: "Et gëtt an der Verfassung oder an de Gesetzer vun den USA keng Grondlag, fir déi vum Här Eastmann vertrueden Theorie."