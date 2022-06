D'Fäll vun Depressiounen an Angschtstéierunge si weltwäit am éischte Pandemie-Joer ëm 25% an d'Luucht gaangen, mellt d'WHO.

D'Weltgesondheetsorganisatioun huet e Freideg hire Rapport iwwert d'mental Gesondheet presentéiert. Doraus geet ervir, dass déi psychesch Gesondheet zanter Joerzéngte vernoléissegt géing ginn. D'Pandemie hätt d'Lag nach méi verschlëmmert, ënnersträicht d'WHO.

Corona hätt zu enger staarker Hausse bei de psychesche Krankheete bäigedroen. Weltwäit sinn d'Fäll vun Depressiounen an Angschtstéierungen ëm 25% geklommen. Bal eng Milliard Mënsche sollen, wéi et vun der WHO heescht, mat enger psychescher Krankheet liewen. Dës Zuel bezitt sech allerdéngs op d'Joer 2019, also viru Covid-19. Deemno wier all aacht Persoun betraff. Mënsche mat schwéiere psychesche Stéierunge géingen iwwerdeems 10 bis 20 Joer méi fréi wéi déi allgemeng Bevëlkerung stierwen, heescht et weider am Rapport.

"Psychesch Gesondheet geet mat kierperlecher Gesondheet Hand an Hand", sou de WHO-Direkter Tedros Adhanom Ghebreyesus. Déi mental Gesondheet wier joerzéngtelaang vernoléissegt ginn. Dowéinst missten d'Länner weltwäit méi Efforte maachen, fir de Betraffenen ze hëllefen: "Investitiounen an déi psychesch Gesondheet sinn Investitiounen an e bessert Liewen an eng besser Zukunft fir eis all".

E puer vun de wichtegsten Ursaache fir Depressioune sinn der WHO no sexuelle Mëssbrauch, Mobbing oder Schikane wärend der Kandheet. Sozial a wirtschaftlech Ongläichheeten, Krich, Klima-Kris a Gesondheetsmenacë wéi eng Pandemie géingen zu psychesche Krankheete bäidroen. Zu den heefegste Krankheetsbiller zielen Angschtstéierungen, Depressiounen a Stéierungen duerch Alkohol- a Medikamentemëssbrauch.