Den Ament gëtt vill spekuléiert iwwer dem Wladimir Putin seng Gesondheet. Ëmmer rëm ginn et Rumeuren iwwert säi presuméierte schlechte Gesondheetszoustand.

Rieds ass ënner anerem vu Kriibs an och vu ganz besonnesche Methoden, fir säi Liewen ze verlängeren. Zum Beispill soll de russesche President reegelméisseg eng Bidden am Blutt vu sibireschen Hirsch-Geweier huelen. Esou Informatioune konnten natierlech ni confirméiert ginn.

Vum russesch-sproochegen Noriichtesite "Proekt" gouf am Abrëll een Artikel verëffentlecht, an deem et heescht, de russesche President géing bei senge reegelméissegen Trips an d'Vakanzendestinatioun Sochi vun enger ganzer Rei Doktere begleet ginn. Dorënner och vum Yevgeny Selivanov, engem Spezialist fir Schilddrüsekriibs. Och heescht et vu Proekt, dass dem Putin säi Moskauer Büro exakt zu Sochi nogebaut gouf, fir den Androck ze ginn, de russesche President géing an der Haaptstad schaffen, amplaz sech an der Vakanze-Stad opzehalen.

Weider Rumeure komme vun der franséischer Zeitung "Paris Match", vun där et heescht, de Putin wier bei senge Visitten a Saudi-Arabien 2019 an a Frankräich 2017 vun enger ganzer Ekipp op d'Toilette begleet ginn. Dëst angeblech, fir ze verhënneren, dass auslännesch Geheimdéngschter säi Stullgank kéinten ënnersichen, fir Informatiounen zu sengem Gesondheetszoustand erauszefannen.

Den US-amerikanesche Noriichtemagasinn "Newsweek" behaapt souguer, de Putin wier schonn am Abrëll wéinst evoluéiertem Kriibs behandelt ginn. Sourcë fir dës Behaaptung sollen déi amerikanesch Geheimdéngschter sinn, den US-amerikanesche Sécherheetsrot huet dat Ganzt allerdéngs dementéiert.

Gewosst ass, ass dass de Putin zanter 2012 ëmmer nees fir länger Zäit vun der Bildfläch verschwonnen ass. Besonnesch kuerz virum Ukrain-Krich hunn all déi europäesch Staats- a Regierungscheffen, déi op Visitt zu Moskau waren, misse ganz strikt Konditiounen erfëllen, dorënner e russesche Covid-Test an e puer Deeg Quarantän. Ass dat net geschitt, wéi zum Beispill bei der Visitt vum franséische President Macron oder dem UNO-Generalsekretär Guterres, da goufe se op déi aner Säit vun dem mëttlerweil notoresch laangen Dësch gesat. De Kreml huet natierlech all Zort Rumeuren ëmmer dementéiert.

D'Fro iwwert dem Wladimir Putin seng gesondheetlech Verfassung ass alles aneres wéi onwichteg, sou de Chefredakter vu Proekt, Roman Badanin. "D'Land weess näischt iwwert déi physesch an emotional Gesondheet vun der Persoun, déi en Charge ass", seet hien. "De ganze Planéit weess net, ob déi Persoun, déi d'Mënschheet duerch d'Drécke vun engem roude Knäppchen zerstéiere kéint, gesond ass".