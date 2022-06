Zwee Männer, déi fir de Mord un insgesamt 4 Auslänner op de Philippinne solle responsabel sinn, goufen e Freideg festgeholl.

Béid Täter sollen der islamistescher Terrororganisatioun "Abu Sayyaf" ugehéieren, déi ënner anerem mam "Islamesche Staat" zesummeschafft an an deene leschten 30 Joer fir eng ganz Rei Bommenattentater an Entféierunge responsabel ass.

Am November 2016 goufen den däitsche Seegler Jürgen Kantner a seng Partnerin Sabine Merz vun den Islamisten entféiert. D'Läich vun der Fra gouf mat enger Schossverletzung op enger Yacht fonnt. Den deemools 70 Joer ale Kantner gouf Ufanks 2017 higeriicht, nodeems kee Léisegeld fir hie bezuelt gouf.

Nieft der däitscher Koppel sollen déi zwee Verdächteg och fir de Mord un de kanadeschen Touriste John Ridsdel a Robert Hall responsabel sinn. Béid goufen am September 2015 zesumme mam Hall senger philippinnescher Frëndin an engem Norweger aus engem Touriste-Ressort gekidnapped. D'Fra an den Norweger sinn allerdéngs rëm fräigelooss ginn.