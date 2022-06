An den USA ginn d'Corona-Impfstoffer vu Biontech/Pfizer a vu Moderna och elo fir kleng Kanner zougelooss.

Dat huet déi zoustänneg Autoritéit e Freideg decidéiert. D'US-amerikanesch Liewensmëttel- a Medikamentenagence huet 2 Dosisse vum Moderna-Vaccin an 3 Dosisse vun der Biontech/Pfizer-Impfung fir Kanner vu 6 Méint bis 5 Joer zougelooss.

"Mir erwaarden, datt d'Vaccine fir kleng Kanner viru schwéiere Krankheetsverleef vu COVID-19 wéi Hospitalisatioun an Doud schütze wäerten", sou de Chef vun der Agence Robert Califf.

Gréng Luucht heifir muss allerdéngs nach den Zentrum fir Krankheetskontroll a -Präventioun ginn. Vun der US-amerikanescher Regierung huet et entretemps awer scho geheescht, soubal d'Decisioun feststeet, kéinte ronn 10 Milliounen Impfdosissen direkt an Ëmlaf bruecht ginn, weider Millioune kéinten an deenen nächste Wochen nokommen.

Ronn 20 Millioune Kanner am Alter vu 4 Joer oder méi jonk liewen an den USA.