De jeeweilege Verfassungsschutz vu Bremen an Niedersachsen huet d'AfD an hirer Gesamtheet als sougenannt "Verdachtsobjekter" agestuuft.

Dëst als Äntwert op eng ëmmer méi staark Radikaliséierung vun der rietspopulistescher Partei an angeblech konkret Unhaltspunkte fir verfassungsfeindlech Bestriewungen.

Schonn en Donneschdeg hat den Inneminister vu Niedersachsen Boris Pistorius matgedeelt, dass de Verfassungsschutz vu Niedersachsen "déi weider Entwécklunge vun de Parteistrukturen" méi intensiv am A behale wäert. Membere vum vëlkesch-nationalisteschen "Flügel" vun der AfD wiere mat hirem Gedankegutt "agesickert" an et géing ënnerhalb vun der Partei eng Rei Leit mat Verbindungen zu rietsextremen Organisatiounen a Perséinlechkeete ginn.

E Freideg huet de Bremer Innensenator Ulrich Mäurer dëst dann och fir säi Bundesland ugekënnegt. Deemno muss de Landesverband vun der Bremer AfD an Zukunft domadder rechnen, méi intensiv observéiert ze ginn.

Schonn zanter 2018 gëtt der AfD hir Jugendorganisatioun "Junge Alternative" vum Bremer Verfassungsschutz beobacht.