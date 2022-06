Ënnert deem Titel gëtt et en neie Video vum Team vum Kremlkritiker Nawalny, dee jo am Prisong sëtzt.

Den Alexej Miller, 60 Joer al, ass de Chef vu Gazprom an den houfrege Besëtzer vun enger 240 Milliounen Dollar deierer Villa. Mat Päerdsstall, Kino, enger Kapell, enger ënnerierdescher Äisbunn an enger extraer Garderob just fir d’Pelzmäntel.

De Gazprom-Chef lieft (oder huet gelieft) ganz spektakulär. An engem Palais an engem Viruert vu Moskau. Seng Luxusdatscha soll déi deierst Privatresidenz a Russland sinn a si ass e Beispill fir d’Liewe vun der Putin-Elite.

Et ass och net déi eenzeg Immobilie vum Miller. Hien a seng Famill hätten Haiser an Hotellen am Wäert vun ëmgerechent 750 Milliounen Dollar.