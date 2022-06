De President Guillermo Lasso huet no deels gewaltsame Protester géint déi héich Spritpräisser den Ausnamezoustand an 3 Provënzen ausgeruff.

D'Mesure gëllt fir d'Provënz Pichincha mat der Haaptstad Quito wéi och fir Imbabura a Cotopaxi, sou den ecuadorianesche President Guillermo Lasso e Freideg an enger Tëleesusprooch. Den Ausnamezoustand erlaabt et dem President, d'Arméi anzesetzen, Biergerrechter deels auszesetzen wéi och Ausgangsspären de decidéieren.

Indigen Deeler vun der Bevëlkerung hunn zanter e Méindeg mat Stroosseblockade géint déi héich Spritpräisser am Ecuador protestéiert. Um Bord vun de Protester koum et zu gewaltsamen Ausernanersetzungen, 43 Mënschen, ënnert hinnen Demonstranten a Polizisten, goufe blesséiert. D'Autoritéiten hu 37 Festname gemellt.

Zu de Protester opgeruff hat déi Indigen-Organisatioun Conaie. Si hat och am Joer 2019 Demonstratiounen am Ecuador ugefouert, bei deenen eelef Mënschen ëm d'Liewe komm waren.

Dat südamerikanescht Land leit ënnert der staarker Inflatioun, Aarbechtslosegkeet an Aarmut, d'Problemer goufen duerch d'Corona-Pandemie nach verstäerkt. Zanter 2020 waren d'Spritpräisser staark geklommen. Am Oktober 2021 hat de President d'Präisser dunn afréiere gelooss, nodeems et schonn deemools zu grousse Protester komm war. Aktuell fuerdert d'Organisatioun Conaie eng Baisse vun de Präisser.