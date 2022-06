D'Sikh sinn eng kleng reliéis Minoritéit an Afghanistan. Elo ass op en Neits een Tempel zu Kabul attackéiert ginn.

E Grupp vun arméierte Männer huet en Tempel an der afghanescher Haaptstad Kabul ugegraff. Rieds ass vu Schëss an Explosiounen, sou e Vertrieder vun der Reliounsgemeinschaft vum Sikhismus.

Op d'mannst zwee Leit goufe verwonnt.

Net wäit ewech ass och eng Autosbomm detonéiert.

D'Sikh sinn eng kleng reliéis Minoritéit am majoritär muslimeschen Afghanistan. Virun der Muechtergräifung vun den Taliban soll et der Noriichtenagence Reuters no landeswäit 300 gleeweg Sikh ginn hunn. Antëscht sollen awer déi meescht d'Land verlooss hunn.

2020 war bei enger Attack op e Sikh-Tempel 25 Mënschen ëm d'Liewe komm.