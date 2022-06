An Indien an a Bangladesch sinn duerch Iwwerschwemmungen an uerg Wiederen op d'mannst 41 Leit ëm d'Liewe komm. D'Autoritéite rechne mat weiderem Reen.

Duerch Monsun-Stierm an uerg Iwwerschwemmunge sinn a Bangladesch op d'mannst 25 Mënschen ëm d'Liewe komm, ronn véier Millioune Mënschen hunn hir Haiser misste verloossen. 21 vun den Doudesaffer sinn duerch Blëtzer ëm d'Liewe komm, dat huet d'Police e Samschdeg matgedeelt. No deeglaangem Reen si wäit Deeler am Nordoste vum Land iwwerschwemmt. Flëss sinn iwwert d'Ufere getrueden, ganz Dierfer hu missen evakuéiert ginn. Den drëttgréisste Fluchhafe vum Land zu Sylhet huet missen zougemaach ginn. Fir déi nächst Deeg ass weidere Reen gemellt. Doduerch dierft sech d'Lag weider verschäerfen. Am indesche Staat Assam sinn dem Katastropheschutzministère no op d'mannst néng Mënschen duerch Iwwerschwemmungen ëm d'Liewe komm, zwou Millioune Leit hu keen Daach méi iwwert dem Kapp. De Brahmaputra, ee vun de gréisste Flëss an Asien, huet Däicher iwwerschratt an 3.000 Dierfer an Agrarfläche sinn iwwerschwemmt ginn. Experten no sinn d'Iwwerschwemmunge wéinst dem Monsunreen wéinst dem Klimawandel méi heefeg a méi schlëmm ginn.