D'Alternative für Deutschland setzt weiderhin op eng Duebelspëtzt – op d'mannst fir déi no Zukunft.

Déi rietsnationalistesch AfD an Däitschland hat e Samschdeg hire Bundesparteidag an huet do d'Alice Weidel zur neier Co-Parteicheffin gewielt. Dat un der Säit vum Tino Chrupalla, deen op sengem Poste confirméiert gouf.

Eng interessant Fro an dem Kontext ass och, wéi eng Roll de Rietsextreme Björn Höcke an Zukunft wäert spillen. Hien kéint eventuell de Chef gi vun enger neier Kommissioun déi d'Parteistruktur vun der AfD soll iwwerschaffen a sech ëm den Nowuess soll këmmeren, sou schreiwen et däitsch Medien.

Den Höcke wier virun allem bei Jonken an der Partei ganz beléift. No engem Geriichtsurteel ass iwwregens och kloer, dass den Höcke dierf als "Faschist" bezeechent ginn.