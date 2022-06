Elo ass et traureg Gewëssheet: De Journalist Dom Phillips an den Indigenen-Expert Bruno Pereira sinn dout. D'Identitéit vu béide Läichen ass confirméiert.

De Korrespondent Dom Phillips, deen ënnert anerem fir de britteschen "Guardian" geschafft huet an de Bruno Pereira, deen sech fir d'Rechter vun den Indigenen am Gebitt agesat huet, waren de 5. Juni bei enger Expeditioun am Amazonas verschwonnen.

Wéi et vun der brasilianescher Police heescht wiere béid Männer erschoss ginn. De Phillips gouf mat engem eenzege Schoss an d'Broscht higeriicht an de Pereira krut dräi Kugelen of - eng dovunner an de Kapp. Kriminell Banden haten dem Pereira scho méi dacks Doudesmenace gemaach.

D'Police hat de Männer hir Läiche fonnt, nodeems ee Verdächtegen si op déi Plaz bruecht huet, wou de Journalist a säi Begleeder vergruewen gi waren. Dräi Verdächteger sinn antëscht festgeholl ginn, no engem Drëtte gëtt nach gesicht.

D'Gebitt am Amazonas gëtt zu engem groussen Deel vu kriminelle Bande kontrolléiert, déi do illegal Minne bedreiwen, Beem ëmmaachen an Droge produzéieren. Och illegal Fëscherei ass an deem Gebitt ee grousse Problem.