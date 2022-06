Am éischten Tour waren extrem wéineg Leit nëmme wiele gaang. D'Participatioun louch bei grad mol 47,5%.

Zanter 8 Auer e Sonndeg wielen d'Fransousen en neit Parlament an dem President Emmanuel Macron seng nei Allianz Ensemble muss fäerten an der Assemblée Nationale hir absolut Majoritéit ze verléieren. Domadder géif et ganz schwéier fir d'Regierung fir Reformen ëmzesetzen. Jee nodeem kéint den Emmanuel Macron dowéinst scho kuerz no de Walen d'Regierung ëmforméieren.

Déi nei Unioun vun der Gauche aus Sozialisten, Gréngen, déi Lénk a Kommunisten Nupes, déi de Jean-Luc Mélenchon uféiert, kann op däitlech méi Sëtz hoffen wéi den Ament an der Assemblée Nationale. De rietsextremen Rassemblement National vum Marine Le Pen kéint op mannst 15 Deputéiert kréien an hätt domadder eng éischte Kéier eng eege Fraktioun. D'Walbüroe sinn op bis 6 Auer, an de Groussstied bis 8.

