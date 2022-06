Si fuerderen méi Matbestëmmung bei de Léin, den Aarbechtszäiten an de Sécherheetsmesuren.

Et ass eng Première. Eng éischte Kéier hunn d'Mataarbechter vun engem Apple-Store an den USA eng Gewerkschaft gegrënnt. 61 vun den 110 Mataarbechter vun engem Geschäft zu Townson am Maryland hu gëschter derfir gestëmmt sech gewerkschaftlech z'organiséieren. Si fuerderen méi Matbestëmmung bei de Léin, den Aarbechtszäiten an de Sécherheetsmesuren. Apple wollt d'Entwécklung net kommentéieren.

An de leschte Joren hunn d'Gewerkschaften an den USA däitlech u Muecht a Memberen verluer. Duerfir konnten se an der lescht awer symbolesch Succèsen feieren. Zum Beispill goufe rezent och Gewerkschaften a Starbucksfilialen an an engem Amazon-Lager gegrënnt.