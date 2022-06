Den US-President Joe Biden huet e Samschdeg vun engem "risege Schrëtt no fir an der Lutte géint de Coronavirus" geschwat.

No enger Berodergremium vun der Medikamentenagence FDA, huet sech gëscht déi amerikanesch Gesondheetsautoritéiten CDC fir de Coronavaccin fir Kanner tëscht 6 Méint a 5 Joer ausgeschwat.

Souwuel den Impfstoff vu Biontech/Pfizer an d'Präparat vu Moderna kéinten fir ronn 18 Milliounen kleng Kanner an den Asaz kommen. D'amerikanesch Regierung wëll den 21. Juni mat der Impfcampagne ufänken.

An der EU ass bis elo nach kee Vaccin fir déi méi kleng Kanner zougelooss. D'europäesch Medikamentenagence EMA ass den Ament am Gaang, d'Zouloossung vu Moderna fir Kanner ënner 6 Joer ze préiwen. Biontech/Pfizer hunn, der EMA no, bis elo nach keng Autorisatioun ugefrot.