Am Oste vun Däitschland breet sech e Bëschbrand aktuell esou séier aus, dass haut weider Leit aus engem Duerf südlech vu Berlin hu mussen evakuéiert ginn.

D'Feier war e Freideg ausgebrach a konnt bis ewell net ënner Kontroll bruecht ginn. Geféierlech fir d‘Awunner ronderëm wier virun allem dee staarken Damp.

Nieft der grousser Hëtzt hätt och dee staarke Wand dofir gesuergt, dass sech d‘Feier immens séier weider ausgebreet huet, heescht vun de Responsabelen op der Plaz.

Eng weider Schwieregkeet fir d‘Pompjeeën ass, dass an där Regioun nach grouss Deeler mat aler Munitioun verseucht sinn. Dowéinst hu si nëmmen op bestëmmte Weeër Accès zum Bësch.

Och an Italien spëtzt sech d‘Situatioun wéinst der laanger Dréchent weider zou. Eng Rei Regiounen am Norde vum Land hunn d‘Regierung schonn opgefuerdert den Noutstand auszeruffen. A verschiddene Regiounen huet et zanter ronn 4 Méint net méi gereent.

De Peegel vum längste Floss vum Land steet esou déif wéi zanter 70 Joer net méi. Deels sinn d‘Recolten ëm 50 Prozent zeréckgaangen an och d‘Mëllechproduktioun géif ënnert der Hëtzt an dem Manktem u Fudder fir d‘Kéi leiden.

No der grousser Hëtzt vu bis zu 43 Grad ass a Frankräich virop am Westen d‘Wieder komplett ëmgeschloen, wat plazeweis zu zolitten Donnerwieder gefouert huet. No Donnerwieder un der franséischer Atlantik-Küst sinn d'Rettungsdéngschter e Sonndeg riicht duerch am Asaz, fir havaréierte Booter an hiren Equipagen ze hëllefen. Méi wéi 80 Mol waren si mat Booter, Helikopter a Fligeren am Asaz, deels esouguer ënnerstëtzt duerch d'Arméi.

Un der Côte an der Normandie ass esouguer e Kite-Surfer ëm d'Liewe komm, wéi de Stuerm, dee stënterlech opkomm war, den 31-Joer ale Mann aus dem Mier duerch d'Loft a géint d'Fassade vun engem Restaurant geschleidert huet.