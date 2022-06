Duerch de Reen huet sech d'Lag am Oste vum Land entspaant. D'Evakuéierunge goufen opgehuewen.

Am Verglach zu e Sonndegowend wier d'Situatioun e Méindegmoien "däitlech méi entspaant", heescht et vum Bëschbrand-Beoptraagte Raimund Engel géintiwwer dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. An der Géigend vun Treuenbrietzen wier de Brand agegrenzt ginn. De Beelitzer Buergermeeschter huet iwwerdeems wësse gedoen, dass och an där Géigend d'Feier ënner Kontroll wier. Komplett geläscht wiere béid Bränn allerdéngs nach net.

D'Evakuéierunge goufen opgehuewen. E Sonndeg hu jo honnerte Leit missten hiert Doheem verloossen. Zu Treuenbrietzen, südwestlech vu Berlin, hunn ëm 180 Hektar gebrannt. Zu Beelitz hate sech d'Flame bis an d'Bamkrounen ausgebreet.