Nodeems Tarifverhandlungen tëschent der brittescher Eisebunn-Gewerkschaft RMT an den Transportentreprise gescheitert sinn, dreet Chaos op der Insel.

Wéi de Syndicat e Samschdeg matgedeelt huet, goufe wärend Woche Gespréicher mat der Infrastruktur-Gesellschaft "Network Rail", de Bunn-Entreprisen an der Londoner Metro gefouert, dës haten awer net den erhoffte Succès. Den RMT-Generalsekretär Mike Lynch huet dowéinst ugekënnegt, dass en Dënschdeg, Donneschdeg an e Samschdeg am ganze Land gestreikt wäert ginn.

De Streik, un deem sech viraussiichtlech méi wéi 50.000 Leit bedeelege wäerten, soll der Gewerkschaft no de gréissten zanter 1989 ginn. D'RMT geheit der konservativer Regierung vir, Suen a Milliardenhéicht, déi fir d'Verkéiersnetz geduecht waren, gestrach ze hunn. Vill Plazen an der Branche goufen ofgebaut an d'Salaire kéinten net mat der Inflatioun Schrëtt halen.

Aus dem brittesche Verkéiersministère huet et geheescht, d'Decisioun vun der Gewerkschaft wier "immens enttäuschend a verfréit" an et géif ee sech wënschen, dass de Syndicat seng Entscheedung iwwerdenkt. Et misste Léisunge fonnt ginn, déi souwuel den Employéeën, de Fuergäscht an de Steierzueler gläichermoossen zu gutt kommen. Vun der "Rail Delivery Group", dem Verband vun de brittesche Bunn-Entreprisen, heescht et, dass Millioune Mënsche vum Streik betraff wäerte sinn, et géing een awer versichen "esouvill Déngschter wéi méiglech" oprecht z'erhalen.

Verschlëmmert gëtt d'Verkéierssituatioun am Vereenegte Kinnekräich duerch de Fait, dass eng ganz Rei Fluchgesellschaften hir Flich wéinst Mangel u Personal ofsoe mussen. Ausserdeem falen d'Streikdeeg mam Museksfestival zu Glastonbury a Prüfunge fir Schüler am ganze Land zesummen.