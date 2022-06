Wéinst enger Rei Online-Haasskommentaren am Kontext vum duebele Polizistemord zu Kusel goufen et e Méindeg a ganz Däitschland iwwer 80 Perquisitiounen.

Dëst nëmmen een Dag virum Optakt vum Prozess géint de presuméierten Täter, deen Enn Januar bei enger Verkéierskontroll am Rheinland-pfälzesche Kusel eng Polizistin an ee Polizist erschoss huet, fir seng illegal Aktivitéiten als Braconnier ze vertuschen.

De koordinéierten Asaz a 15 Bundeslänner baséiert op der Aarbecht vun engem Ermëttlergrupp vun der Police vu Rheinland-Pfalz an dem Koblenzer Parquet, dee speziell wéinst Haasskommentaren zu de Morde gegrënnt gouf. Wéi et vun den Ermëttler heescht, goung et virun allem ëm Kommentaren, an deenen d'Dote gebëllegt an d'Affer beleidegt goufen. Den Ermëttlergrupp mam Numm "Hate Speech" ass deemno méi wéi 1.700 Indicen nogaangen, dorënner 540 Online-Beiträg a ronn 310 "Likes", déi als strofrechtlech relevant agestuuft goufen. Den Inneminister vu Rheinland-Pfalz Roger Lewentz huet an dem Kader vun Online-Beiträg geschwat, déi "fassunglos" maachen. D'Perquisitioune sollen och "net déi lescht gewiescht sinn".

Den Autoritéiten no riichte sech d'Ermëttlunge géint 150 Persounen, vun deenen der 75 ugetraff goufen. Als Beweismëttel goufe virun allem Smartphonen a Computere saiséiert.

Déi éischt Perquisitioun am Zesummenhang mat Haassnoriichten zum Kuseler Polizistemord war dëst net: Schonn ufanks Mee hat de Koblenzer Parquet eng Plainte géint ee 55 Joer ale Mann deposéiert. De Mann, dee Verschwörungstheorien unhänkt an der Räichsbierger-Zeen ugehéiere soll, hat Videoen am Internet publizéiert an deenen hien zu weidere Morden u Polizisten opgeruff huet.