E grousse Coup géint d'Drogekriminalitéit gouf et an eisem Nopeschland: Ermëttler sinn op Kokain am Wäert vu 45 Milliounen Euro gestouss.

Déi belsch Douane huet bal eng Tonn Kokain am Hafe vun Antwerpen entdeckt. D'Droge goufen an engem Container mat Kakao aus Kolumbien verstoppt. De Maartwäert vum Kokain gëtt op ronn 45 Milliounen Euro geschat. An Europa boomt de Kokain-Marché. Antëscht gëtt esou vill vun där Drog ugebuede wéi nach ni virdrun. Lescht Joer hunn Ermëttler op d'mannst 240 Milliounen Tonne Kokain séchergestallt. Am heefegsten zu Antwerpen, op Plaz gëtt kënnt Rotterdam.