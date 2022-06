An Däitschland sicht d'Police "op Héichtouren" no engem presuméierten Aaxtmäerder, dee bei enger Policekontroll aus sengem Auto geflücht ass.

Wéi d'Police Bielefeld matdeelt, gëtt de 36 Joer ale Mann verdächtegt, an der Nuecht op e Samschdeg een 39 Joer ale Mann mat enger Aaxt an enger Wunneng ëmbruecht ze hunn. No dem Täter gëtt international gesicht. Wéi de Parquet matdeelt, wier d'Affer nom Coup mat enger Aaxt op de Kapp direkt dout gewiescht.

Bei enger Policekontroll e Samschdeg de Moie géint 6 Auer ass de Verdächtegen aus dem Auto gesprongen an zu Fouss geflücht. Déi 24 Joer al Bäifuererin vum presuméierten Täter huet der Police doropshin den Hiweis ginn, deen d'Police bei den Doudege gefouert huet, deen an hirer Wunneng louch. D'Fra soll an der Vergaangenheet eng Relatioun zum presuméierte Mäerder gehat hunn.

Police geet dovun aus, datt de 36 Joer ale Mann, deen an der Géigend vu Rinteln an Niederschsen aus dem Auto gesprongen ass, weider zu Fouss ënnerwee ass. D'Police freet fir Hiweiser aus der Bevëlkerung, warnt awer och do virdrun, de Mann unzeschwätzen.

Medieberichter no solle sech den Täter an d'Affer iwwert d'Flüchtlingshëllef fir Leit aus der Ukrain kennegeléiert hunn. De Verdächtege soll aus dem Aserbaidschan sinn.