Bei engem Concert an der US-amerikanescher Haaptstad Washington koum et zu engem déidleche Virfall mat 3 Blesséierten. Ee Jong vu 15 Joer gouf erschoss.

Wéi d'Police matdeelt, war ënnert de Blesséierten och ee Polizist. Se goufen an d'Spidol ageliwwert, vun hinne schwieft awer keen a Liewensgefor. Scho virun der Schéisserei soll et zu zwee Virfäll komm sinn, déi eng Massepanik ausgeléist haten a bei där Mënsche blesséiert goufen.

De Concert, deen am Kader vum "Juneteenth"-Commemoratiounsdag zum Enn vun der Sklaverei ofgehale gouf, war net ugemellt, wouropshin d'Police en zougemaach huet. Trotz massiver Policepresenz solle kuerz drop d'Schëss gefall sinn, duerch déi ee Jong vu 15 Joer ëm d'Liewe koum.

D'USA hunn an deene leschte Wochen eng ganz Rei vu besonnesch déidlechen Attacke mat Schosswaffen erlieft. Mëtt Mee hat an der texanescher Stad Uvalde een 18 Joer ale Jong 19 Kanner an 2 Jofferen erschoss. 10 Deeg virdru goufen 10 Mënschen an engem Supermarché zu Buffalo am Bundesstaat New York aus rassistesche Motiver erschoss. D'Doten hunn am ganze Land zu Demonstratiounen, fir méi streng Waffegesetzer gefouert.

Zanter Ufank vum Joer sollen an den USA méi wéi 20.000 Mënschen hiert Liewen duerch Schosswaffe verluer hunn. Dorënner falen och Suiciden.