4 an en hallwe Mount no den déidleche Schëss op zwee Polizisten heifir an der Pfalz, fänkt zu Kaiserslautern e Prozess géint de presuméierten Täter un.

De 39-Joer-aale Mann gëtt beschëllegt, wärend enger Verkéierskontroll nuets, eng 24 Joer jonk Polizistin an en 29 Joer alen Polizist erschoss ze hunn, fir ze verhënneren, dass hien wéinst Braconage gepëtzt gëtt.

Hien hätt kuerz virdrun illegal an engem Bësch gejot, a wollt net dass dat opflitt, sou de Reproche vun der Uklo.