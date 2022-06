Frankräich muss wéinst der Dréchent an der Hëtzt Drénkwaasser spueren. Een Drëttel vu den Departementer huet lescht Woch missen hiert Waasser rationéieren.

Vill Waasserbetriber appelléieren un de Staat, endlech d'Versuergung ze moderniséieren, zum Beispill Lecken opzespieren oder duerch saisonsbedéngte Präisupassungen.

En Duerf a Südfrankräich huet besonnesch extrem Moossnamen ergraff. Zu Villars-sur-Var, am Norde vun Nice, ass zanter en Dënschdeg souguer d'Zännwäschen an d'Drénke vu Krunnewaasser verbueden. Och kache mam Waasser aus dem Krunn ass net méi erlaabt.

Aus hirer Quell, déi d'760-Awunner-Stad mat Drénkwaasser versuergt, ass net méi genuch Waasser do wéinst der extremer Dréchent. All Persoun kritt dowéinst elo mol 2 Fläsche Waasser den Dag vu der Gemeng. Zwar gouf eng nei Plaz fonnt, fir nees Waasser unzezapen, ma nach wieren déi néideg Tester fir d'Waasserqualitéit ze préiwen, nach net ofgeschloss.

Et ass net déi éischte Kéier, dass d'Präfektur vun den Alpes-Maritimes huet misse spuere mam Waasser. Zanter Enn Mee huet ee schonn net méi dierfen den Auto wäschen, seng Schwämm opfëllen oder seng Wiss netzen. Betraff waren do ënner anerem an deem selwechten Departement Nice an d'Côte d'Azur.

Déi massiv Hëtzt, déi och hei am Land ze spiere war, ass mëttlerweil manner ginn. Et war déi fréiste Canicule zanter de Wiederopzeechnungen a Frankräich.