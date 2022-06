Eng weider geféierlech Eskalatioun vum Konflikt kéinten déi jéngst Tensiounen tëscht Russland a Litauen mat sech bréngen.

Litauen, EU- an Nato-Member, huet ugekënnegt, den Transitverkéier zur russescher Exklav Kaliningrad anzeschränken, dat am Kader vun den neisten EU-Sanktiounen. Russland schwätzt vun enger Blockad a kënnegt Reaktiounen un.

D'EU-Sanktiounen treffen iwwer d'Hallschent vun de Gidder, déi déi russesch Exklav Kaliningrad aus Russland muss duerch den EU- an Nato-Staat Litauen importéieren. Litauen hält sech awer strikt un déi europäesch Ofmaachungen a léisst keng Zich méi duerch mat verbuedene Wueren. Kaliningrad ass de facto nach méi vu Moskau isoléiert wéi virdrun a Wuere gi knapp. Eenzeg de Wee iwwert dat baltescht Mier bleift op, deen ass awer lues a méi deier.

Den Nikolai Platonowitsch Patruschew vum russesche Sécherheetsrot:

"Dat Beispill weist, dass een dem Weste net kann trauen, weder wat gesot gouf, nach wat geschriwwe steet. Russland wäert op des feindlech Aktioun reagéieren. Mir wäerten an noer Zukunft Moossnamen ergräifen an d’Konsequenze wäerten en eeschten negativen Impakt op d'Populatioun vu Litauen hunn."

Russland ass extrem nervös den Ament, dat war och d'Analys vum ukrainesche President Selenskyj. Dass eng Decisioun soll falen a Punkto EU-Bäitrëtt vun der Ukrain géif déi blann Gewalt explizéieren, mat där déi russesch Truppen op ukraineschem Territoir virginn an nawell kaum virukommen.

Bei Charkiw gouf eng Schoul an en Internat vun engem russeschem Missile getraff. D'Gebai stoung eidel. Et war kee strategescht Zil, et géif just drëms goen, der Zivilpopulatioun Angscht ze maachen, sou ee vun de Gemengepäpp.