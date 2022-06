Dem Premier seng Majoritéit am Parlament zu Sofia war Ufank Juni zerbrach. Donieft ginn et och verschidde Reprochë géint de Kiril Petkov.

A Bulgarien muss sech déi aktuell Regierung ronderëm de Premier Kiril Petkov e Mëttwoch engem Mësstrauensvott stellen.

Seng Majoritéit am Parlament zu Sofia ass Ufanks dës Mounts zerbrach an et gi ferme Reprochë wéinst der Situatioun vun den ëffentleche Finanzen a senger Wirtschaftspolitik.

Zanter 2007 ass Bulgarien jo EU-Member, sou dass de Petkov deemno wéi säi Land just faisant-fonction en Donneschdeg um EU-Sommet wäert kënne vertrieden.