Zesumme mat Kolleege wéilt hien eng nei parlamentaresch Fraktioun grënnen, déi d'Regierung vum Ministerpresident Draghi ënnerstëtzt.

No interne Streidereien huet den italieneschen Ausseminister Luigi Di Maio d'Fënnef-Stäre-Beweegung verlooss. De Parteiaustrëtt vum Di Maio ass d'Suite vu Streidereien tëscht him an dem fréieren italienesche Ministerpresident an aktuelle Fënnef-Stäre-Chef Giuseppe Conte ënnert anerem wéinst de Waffeliwwerungen un d'Ukrain. Tëscht béide Politiker gëtt et zanter längerer Zäit Onstëmmegkeeten. Den Di Maio huet verschiddene Stäre-Politiker reprochéiert, fir mat hirer Positioun riskéiert ze hunn, d'Land ze schwächen.

Den Ausseminister huet vun enger net einfacher Decisioun geschwat, fir d'Fënnef-Stäre-Beweegung ze verloossen. Hien hätt ni geduecht, dës Entscheedung eng Kéier treffen ze missen.

De Luigi Di Maio gëllt als Ënnerstëtzer vun der politescher Linn vum parteilose Regierungschef Mario Draghi am Zesummenhang mam Krich. Domadder huet hie sech bei Deeler vun der Fënnef-Stäre-Beweegung onbeléift gemaach. De Conte huet rezent gefuerdert, fir keng Waffe méi un d'Ukrain ze liwweren. Et sollt een dogéint op Diplomatie setzen.

Medieberichter no soll den Di Maio elo Ënnerstëtzerinnen an Ënnerstëtzer aus sengem Lager aus der Fënnef-Stäre-Beweegung an déi nei Partei Insieme per il futuro (Gemeinsam fir d'Zukunft) mathuelen. Fir dëse Grupp am Parlament grënnen ze kënnen, muss de Politiker eng gewëssen Unzuel u Parlamentarier erreechen. Medieberichter no sollen him scho 60 Stäre-Parlamentarier zougesot hunn.

D'Fënnef-Stäre-Beweegung war zanter de Parlamentswalen am Joer 2018 déi gréisse Partei am italienesche Parlament.